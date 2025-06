Je peux le regarder tout le temps maintenant. Mon temps avec Jeremy a été si bref, et je devais toujours détourner les yeux, prétendant que je ne le regardais pas.

Je n’ai plus de corps—juste un souvenir transparent d’en avoir un. Pourtant, je ressens encore des choses ; ma poitrine se serre quand je le vois. J’apprends chacun de ses mouvements. Je me concentre sur chaque brise qui soulève les poils de ses mains. J’étudie son visage, les plis de ses paupières, les marques de stress, l’épanouissement de la joie.

Je regardais déjà ses mains dans mon cours d’art, je l’observais dessiner, progresser. Je ne pouvais pas regarder son visage trop longtemps, sinon je n’aurais pas pu détourner le regard. Ses amis parlaient et riaient pendant qu’il était absorbé par son travail, mais dès que je disais quelque chose, il levait les yeux, écoutant, absorbé par chaque mot. Au lieu de m’embrouiller, mes paroles sortaient lisses, parfaites. C’était comme si tout ce que j’avais appris était pour lui.

Depuis que je me suis réveillée dans cette nouvelle forme d’existence, je me suis adaptée à une vie sans jugement. Personne ne soupire à cause de mes erreurs ou ne catalogue tout ce qui ne va pas. Trop grande. Épaules voûtées. Pli du ventre. Traces de chaussettes. Chevilles épaisses.

Maintenant, je suis sans poids—je flotte. Je n’ai plus d’atomes. Quand j’étais vivante, mes membres étaient des ancres, mon front trop lourd pour mon cou. Maintenant, il n’y a plus de densité, rien pour me tirer vers le bas.

Le temps saute en avant de moi. Jeremy peint toujours—il travaille sur un grand visage d’élan dans une forêt floue. Il y a plus d’énergie dedans, comme je lui avais appris. Un moment, la peinture n’est qu’une esquisse ; puis elle est à moitié remplie de couleurs. Je cligne des yeux, et c’est terminé. Peut-être que lorsque nous aurons tous les deux 28 ans, mon corps se reformera, et nous nous reverrons.

Mais la voix de ma mère est toujours avec moi. Ce n’est plus un jugement constant comme avant. Maintenant, c’est juste cette chose qu’elle m’a dite, encore et encore. Je portais une robe, me sentant presque gracieuse pour une fois, et elle a ri. Ses mots m’ont fait me sentir comme une poupée maladroite et trop grande. "À quoi bon habiller tout ce néant ?" a-t-elle dit. "Personne ne te verra jamais."

Peut-être que c’était une malédiction, son héritage. Peut-être qu’elle aussi est invisible, incapable d’être aimée, parce que personne—même pas moi—ne l’a jamais vraiment aimée.

Parfois, je m’approche si près que je pourrais presque me glisser en lui—par sa bouche ouverte quand il bâille—mais cela semble grotesque. J’ai essayé de pénétrer dans d’autres choses ; si je deviens silencieuse à l’intérieur, je peux ouvrir mes molécules, les laisser circuler et couler dans une chose physique, comme en l’avalant.

Quand je suis allée voir ma mère, elle était ivre. Le tuyau d’arrosage dehors faisait des flaques autour d’un rosier mourant. Je me suis enroulée autour du tuyau et j’ai poussé jusqu’à ce que la pression monte, tendant le caoutchouc jusqu’à ce qu’il fouette sauvagement contre la fenêtre. Elle est sortie en courant, ses cheveux teints en rouge collés, sa peau translucide sous la lumière du soleil. Je voulais la frapper, mais je me suis évanouie, la regardant tenir le tuyau flasque alors que l’eau s’accumulait à ses pieds.

Je suis devenue meilleure pour m’insinuer dans les choses. Maintenant, je peux démarrer une voiture ou faire clignoter des lumières. J’ai aussi essayé les animaux. Les petits ne peuvent pas le supporter—ils manquent d’espace. J’ai tué un moineau une fois, me sentant coupable jusqu’à ce que je réalise que la mort ne met fin à rien.

Jeremy a une petite amie—minuscule, pleine d’énergie, jolie. Un soir, alors qu’ils s’embrassaient dans la voiture, je suis doucement entrée en elle, comme je l’avais fait avec les animaux. J’ai commencé par ses orteils et je suis remontée. Elle ne s’est aperçue de rien, trop occupée à rire et à embrasser Jeremy. Mais je suis sortie rapidement, dégoûtée, incertaine de ce que je devenais.

Les plus gros animaux sont plus faciles. J’ai commencé par une vache—elle a frissonné, puis m’a laissée prendre le contrôle. Son corps était épais et rigide, son esprit lent. J’ai essayé les chiens et les chevaux à la place, et avec eux, il y avait quelque chose de sauvage—le sol résonnait sous leur vitesse. Mais c’est épais et humide à l’intérieur d’une autre créature—et je ne reste pas longtemps.

Parfois, quand Jeremy dort, j’essaie de m’allonger en lui. Je flotte en parallèle, juste au-dessus, suivant le rythme de sa respiration et je m’enfonce lentement en lui. Un moment, c’est magnifique—ressentir l’intérieur de sa peau, le souffle qui passe sur ses lèvres. Mais ensuite, il se redresse en hurlant.

Je dois faire quelque chose. Je me perds. Parfois, je me demande si je pourrais me disperser—devenir de la poussière au soleil—ou me noyer dans la boue. Ou je pourrais devenir un animal. La peinture de Jeremy est terminée, et c’est l’été. Il est toujours avec elle maintenant.

Un jour, au lac avec eux, je suis sortie de l’eau, désolée, sur les rochers, glissant le long du sous-bois, traînant mon corps absent à travers les racines des arbres, essayant d’échapper au poids horrible de moi-même.

Et puis je l’ai trouvé. L’élan. J’ai vu son sabot en premier—solide, épais, plein de vie. Lentement, je suis entrée en lui, remontant à travers ses tendons et ses veines. L’élan m’a laissée entrer, m’a laissée le mouvoir, mais est resté avec moi—royal, tendu.

C’est alors que l’idée est venue : le plan. D’abord, je brise la malédiction. Ensuite, je deviens cet animal—je cours librement, je frappe avec mes bois, je vis sa vie, et je meurs à nouveau—je quitte ce reste de moi.

Couper est plus difficile qu’entrer—cela demande de la précision. Une petite fissure que j’ai faite laisse l’air s’échapper de son pneu, exactement comme je l’avais calculé. Je suis prête ce soir, quand Jeremy revient seul du lac.

J’attends dans le corps de l’élan, sur la route pour la voiture de Jeremy. Ses phares se rapprochent. Je vais me tenir devant lui. Il va me voir. Nous allons nous voir.

Les phares éclatent, le dérapage envoie mes bois projeter des ombres tranchantes sur les arbres. Un crissement, un craquement d’os contre l’acier, le hurlement de mes bois contre le métal, et une grande douleur humide à travers mes muscles. Et le voilà, bercé entre mes bois, sans peur, en pleurs. Il touche la peau de ma poitrine, et je plonge dans ses yeux—en lui. Et pour une éternité, nous nous connaissons. Tout est dit. Tout est vu.

Puis les lumières clignotent, scintillent, et disparaissent, et tout est noir.