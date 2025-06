La première chose que j’ai remarquée, c’est que mes objets préférés commençaient à disparaître. Pas des choses au hasard, mais celles qui me réconfortaient le plus. Ce matin, c’était mon châle vert—celui que j’enroule autour de moi en buvant mon café, regardant au loin la vallée. Les nuages d’aujourd’hui avaient une noirceur menaçante, et mes épaules frissonnaient dans le vent froid. J’ai cherché la pierre lisse que ma mère m’avait donnée, celle que je garde toujours dans ma poche et que j’aime parcourir avec les doigts —mais elle aussi avait disparu.

Plus tard, en me préparant à partir pour la galerie, mes mains tremblaient, maladroites avec les boutons de ma veste. En imaginant les vents violents qui allaient fouetter ma voiture sur les routes étroites de montagne, j’ai appelé ma chauffeuse, espérant que sa conduite rapide compenserait le temps perdu. Mais mon départ a encore été retardé par la recherche de mon deuxième gant en cuir, dont l’absence m’a troublée plus qu’elle n’aurait dû.

Bradley, toujours méticuleux, programme probablement nos rendez-vous avec trente minutes d'avance pour compenser mes retards chroniques. J’étais particulièrement en retard aujourd’hui, mes pensées emmêlées alors que je regardais par la fenêtre de la voiture. Les questions pointues de Bradley m’attendaient. Sa précision dans tout ce qu'il fait—même ses cheveux délibérément ébouriffés semblaient soigneusement arrangés. Je passai mes doigts dans mon chignon serré, m’assurant qu'aucune mèche ne dépassait. La frontière entre une artiste excentrique et une vieille folle est mince comme une lame de rasoir, et je devais la franchir prudemment.

D'habitude, Bradley m’attend près de la porte comme un majordome qui me guette. Mais aujourd’hui, la galerie était déserte. Le comptoir d’accueil, le marbre—complètement vides. Mes immenses tableaux étaient la seule présence, avec leurs couleurs intenses, leurs lignes cartographiques, et leurs surfaces gonflées d’une résine épaisse, dominant dans le silence. Mes talons résonnaient sur le sol alors que j’évitais de les regarder, mais mon regard y était attiré malgré moi. Ils me semblaient intimes, comme des extensions de mon corps, mais maintenant, ils étaient des étrangers—ou pire, ils me méprisaient, comme d’anciens amants furieux ou des enfants adultes et indignés. C’était comme s’ils avaient oublié qui les avait créés. Je secouai la tête, essayant de chasser ces pensées comme une nuée de moustiques.

En traversant la galerie, aucun signe de Bradley. Une idée étrange m’a traversé l’esprit : et s’il avait disparu ? C’est comme s’il n’existait pas en dehors de ma présence, attendant dans un vide intemporel jusqu'à ce que je vienne.

Mais là, il était, accroupi sur un taco dégoulinant. Il leva les yeux, surpris, comme s’il ne s’attendait pas à me voir. Il me salua rapidement et demanda si tout allait bien. Je sentais son malaise, comme s’il était gêné d’être pris dans un moment aussi humain.

Après une pause maladroite, il me conduisit jusqu’au comptoir et me tendit un gant. Une vague de soulagement m’envahit, comme si l’ozone qui avait embrouillé mon esprit toute la matinée se dissipait soudainement. Je ris—trop fort, le son ricochant dans l’espace silencieux.

Puis il mentionna, presque en passant, qu’il avait trouvé « singulièrement chic » de me voir ce matin-là avec un seul gant. Mon rire s’est étranglé dans ma gorge, qui soudainement semblait remplie de sable.

Mes tableaux semblaient se rapprocher, comme pour mieux m’entendre, se rassemblant telles des nuées colorées formant une brume. Comme s’ils voulaient respirer mon souffle, ils se refermaient sur moi—ces choses que j’avais créées et qui ne m’appartenaient plus. J’agrippai mon unique gant.

Je n’étais pas venue ici ce matin, n’est-ce pas ?