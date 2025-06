Chère AKR,

Comme tu le sais bien, toi et moi, ça fait des décennies qu’on s’écrit. Je veux dire, on s’envoie des carnets entiers de nos pensées, et ça a toujours été un truc entre nous, en privé. Je composais d’ailleurs une lettre pour toi dans ma tête quand je me suis fait « attaquer » au Guatemala en 99—ce moment épique, pivotant, qui a déclenché tant de chemins différents après. Toi et moi, on peut aller vite parce qu’on a déjà tous les chapitres d’écrits. Je peux juste balancer une référence et tout de suite tu as tout le contexte. Ça, c’est ce que les amis de toujours partagent.

Alors, pourquoi est-ce que je mets ça ici ? Et pourquoi j’ai invité tout le monde à la fête ? Très simple. J’avais besoin de te tirer jusqu’ici pour que tu lises ce que je suis en train d’écrire. J’ai posté un poème l’autre jour qui te faisait une référence directe, et qu’est-ce que j’ai eu ? Rien ! Le silence total ! Maintenant, les inconnus, avec leurs petits nez qui se rapprochent, doivent penser : « Hé, Sandolore a un petit côté autoritaire. » Peut-être que AKR est occupée ou pas à l’aise sur cet écran lumineux de Substack. Ou alors elle a trop de choses à dire et tout ça est coincé, prêt à exploser comme une bouteille de soda secouée. Et vous, les renifleurs invités, vous avez probablement raison. AKR, tu tiens à peine le coup ces temps-ci, non ? Ton boulot hyper important, le deuil de ton frère, et tous ces chats à berger. Il y a des mamans à appeler, des réunions Zoom à organiser, des vélos à pédaler. Je comprends totalement.

C’était bien quand on s’est retirées à l’ombre, sur ton allée cet été pendant l’événement. Tout le monde criait à cause de la course cycliste qui passait, et il y avait ces blagues sur le bébé d’en face qui était obsédé par moi. Et puis W, toujours outrageusement franc, qui disait avec force qui on devait appeler cousin et qui non—à quel point il était inflexible quand je disais que mon beau-cousin était un cousin. Mais malgré sa pédanterie, dans un retournement de synchronicité ridicule, un ami est venu en criant « Cousin ! » à W dans le cadre d’une blague entre eux—comme si l’univers livrait la punchline. Tout le monde buvait des cocktails de l’après-midi, les gens allaient et venaient autour de notre table de fortune sur le trottoir, en riant et en s'énervant à propos de Trump, et le gars que tu appelles « Cheddar » n’a montré aucune réaction à l'impressionnant spectacle aérien avec ses traînées colorées et ses boucles, mais il s’est levé et a applaudi avec joie quand un avion cargo banal est passé.

C’était bien comment toi et moi on s’est retirées dans cette ligne d’ombre, présentes à la fête mais seules ensemble. On n’a qu’un mois par an, et on a souvent tellement de choses à dire. Et pas juste pour rattraper le temps perdu—on veut creuser, fouiller, se poser des questions difficiles. On plaisante en disant qu’on doit « workshopper » ça, ce qui rend W fou. Il dit : « On est pas déjà en plein workshop ? » Parfois oui, parfois non.

W me tend son téléphone de temps en temps, parce qu’on a ces discussions élaborées en cours avec des inconnus (des bots ? des arnaqueurs ?) qui lui envoient sans cesse des messages du genre : « Hé, on se voit ? » On s’amuse à piéger les piégeurs… et AKR, je vais écrire un essai là-dessus ! Dis à W que je vais écrire sur le jour où on a dit à cette personne qu’on viendrait la chercher en jet privé le lendemain.

Et tout ça, avec B et sa casquette de camionneur qui disait « L’Arche de Noé », où elle avait écrit « J’ai survécu » au feutre après une mauvaise expérience, et elle a fini par me donner cette casquette. Les gens fumaient comme des cheminées, des centaines de cyclistes passaient, certains en costumes extravagants, avec des tutus arc-en-ciel et tout ça. Et nous, avançant avec l’ombre, on a réussi à capter toutes nos infos, à tout balancer, tout partager.

J’ai pris cette pause, et W m’a emmenée en charrette, lui pédalant comme un fou, moi, allongée dans le siège de la charrette, faisant mon salut de reine (doigts collés, poignet qui pivote), totalement fameuse pendant une portion de la course. Tout le monde criait : « Tu as tout compris ! » ou « Meilleure place de la course ! » Plein de sourires et de saluts, et c’était en fin d’après-midi, avec ce soleil oblique. J’étais un peu pompette à cause de plusieurs cocktails (dilués), et ensuite, je suis revenue vers toi pour reprendre cette ligne d’ombre et parler de tout. Tellement de choses à traiter—moi débordant sur mon bonheur amoureux, mes soucis familiaux, et toi, traversant une crise de foi inversée. L’athée qui commence à remettre en question le vide—et s’il y avait quelque chose finalement…

Et il y a D, qui n’est plus là, et on trouve de nouvelles photos de lui qui nous surprennent. Tu tournes des coins dans tes rêves, essayant de le retrouver, mais la dure vérité, c’est qu’il est parti—parti pour toujours—et tout le reste, c’est juste essayer de retrouver des fragments de lui. Et toute cette tristesse ne s’en va qu’un tout petit peu à la fois, c’est ce que tout le monde dit. Je ne sais pas toujours comment être présente pour ton deuil, mais l’année dernière, je t’ai tenue dans mes bras pendant très longtemps, et tu as pleuré. J’ai senti tout le chagrin à travers ton corps, et à travers le mien. Et tu as dit : « Ça, c’était ce dont j’avais besoin. »

Tu m’as raconté comment toi et les amis de D aviez pu enterrer ses cendres dans le cimetière familial à St. Louis, des mois après sa mort. Tous les vieux amis de D étaient là, venant de tous les coins du pays, mais la cérémonie s’est terminée trop vite, et tout d’un coup c’était fini, sans même le temps pour un toast ou pour parler de lui.

On a parlé de mes fils, et à quel point c’est parfois difficile de les voir devenir eux-mêmes et s’éloigner de tout ce que je suis. Ils portent du Nike de la tête aux pieds, sont obsédés par le foot, et ne sont ni lecteurs, ni écrivains, ni artistes. Je suis parfois déconcertée alors que leur monde devient plus hermétique pour moi, mais je dois me rappeler—et peut-être même rappeler à leur père—que le but, c’est de les laisser être eux-mêmes. Leur demander d’être plus « alternatifs », c’est aussi idiot que quand mes grands-parents essayaient de me convaincre d’être plus « normale » quand j’avais leur âge.

Mais toi, tu étais là, et ta mémoire est tellement meilleure que la mienne. Tu es mon historienne et ma gardienne des dates. Que ferais-je sans toi ? On était des jeunes filles solitaires ensemble, différentes des autres, et même si aucune de nous ne croit en quoi que ce soit, il faut admettre qu’il y a un certain ordre cosmique qui a fait de nous des voisines. Et que toi et moi, on était toujours là, juste à deux maisons l’une de l’autre. Malgré à quel point tout était dur quand on était enfants, l’univers nous a offert ce cadeau.

Alors pourquoi est-ce ici, pour que tout le monde—même des inconnus—lise ce soliloque pour toi ? Est-ce juste pour te traîner ici afin que tu lises mes petits morceaux de fiction, de poésie et d’essais, parce que rien ne peut être réel tant que tes yeux ne l’ont pas vu ? Est-ce juste pour ouvrir les fenêtres sur cette conversation vieille de 40 ans, la voir de l’autre côté du miroir… depuis la vue d’un oiseau ? Est-ce juste un exercice d’écriture, pour l’emmener sur la montagne, le crier haut et fort ?

Mais quelque chose se passe, AKR, quelque chose ici dans cet espace étrange appelé Substack. Je m’y déploie (lecteurs, on déteste le mot "déployer"), et bien que tu saches que j’écris depuis toujours—des histoires de baseball à l’épique "Possessed Paddleboat", aux chansons qu’on a écrites ensemble ("Je vais te montrer le chemin")—tu sais que j’ai (des dizaines ?) de journaux intimes qui remontent à l’enfance, et les centaines et centaines de lettres qu’on s’est écrites au fil des ans. Tu étais avec moi en Arizona quand j’étudiais la poésie avec Anthony Madrid, et que je griffonnais constamment des vers. Mais ici, A, il se passe quelque chose. Évidemment, ça a été inspiré par mon père et J, qui ont été extraordinairement soutenants. Mais c’est comme si cet endroit m’avait donné la permission, et depuis que j’ai pris la plume, tout ce que je veux faire, c’est écrire, tout le temps. C’est presque comme, ce que j’ai toujours été destinée à faire (dit avec un murmure bas et sinistre).

Alors tu dois absolument en faire partie. (C’est là que je devrais ressortir cette vieille blague fatiguée sur le vent et les ailes, comme on l’a fait un milliard de fois.) Je veux dire, AKR, tous les mots te reviennent, ça doit être comme ça. Du moins pour l’instant, c’est moi qui écris pour nous deux. Tu es une bien meilleure écrivaine que moi et tellement drôle, mais pour l’instant, c’est moi au micro. Mais j’ai besoin de tes yeux, ici même, sur ce qui se passe. Je ne veux pas te forcer ou quoi que ce soit, mais bon, si le cosmos nous a empilées ensemble, est-ce qu’on ne devrait pas le célébrer et le crier depuis la montagne ?