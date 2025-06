Je m’étais promis que si j’obtenais la maison que je voulais, j’écrirais quelque chose avec ce titre. Pourquoi ? Parce qu'en pleine crise du logement, avec pour seul atout mon charme, j'ai brisé cette barrière maladroite entre locataires et propriétaires en parlant de Trump.

La connexion était déjà là, entre moi et le propriétaire – timide, mais présente. Mais c’est à ce moment-là, debout sur ce qui allait devenir ma terrasse, mes pieds brûlants dans mes bottes, un rayon de soleil touchant le béton, que nous avons commencé à parler de la honte que j’éprouve à l’égard de Trump et de l’état de mon pays. C’est là que j’ai ressenti ce déclic. Je savais.

Le truc, c’est que je commençais à désespérer. Je visitais des petits "pavillons" déprimants qui ressemblaient à des boîtes stériles, souvent posées sur des terrains morts, sans pelouse. Pire encore, des maisons exiguës, moisies, avec du papier peint étrange, ou, pour couronner le tout, une jolie maison de campagne qui sentait terriblement le pipi de chat. Mon fils de 14 ans en pleurait rien qu’en pensant aux trajets en bus que cela ajouterait à son emploi du temps scolaire déjà surchargé. Il est à l’école de 8 h à 18 h presque tous les jours.

Les refus s’enchaînaient. Je remplissais des dossiers pour tout ce qui avait des murs debout et de l'eau courante, me sentant à la fois soulagée et dépitée de ne pas obtenir les maisons pour lesquelles je postulais. J’ai même plaisanté en disant que nous allions installer une tente sur la colline derrière notre maison.

Cette colline, celle que nous voyons depuis la fenêtre de la cuisine à l’étage, était l’une des raisons pour lesquelles j’avais choisi cette maison. Cela fait presque 10 ans que nous sommes ici. Hier soir, mon fils aîné a montré la marque sur le cadre de la porte pour montrer à quel point son frère était petit quand nous avons emménagé ici. À l’époque, ils avaient 4 et 6 ans, ils prenaient notre chien-loup, Izo, et couraient jusqu’au sommet de cette colline. On criait « écho » d’un côté à l’autre, et leurs voix rebondissaient à travers la vallée. Cette vue va me manquer.

Mais plus que la vue, c’est toute la vie que nous avons vécue ici. Le bateau pirate que nous avons construit en carton, qui envahissait le salon. Le sapin de Noël plus ou moins raté fait de livres empilés, penché de manière précaire d’un côté. Les cabanes que nous avons construites dans leurs chambres avec des boîtes à œufs, du carton peint, des couvertures et des jouets. Les projets artistiques qui envahissaient tellement le salon qu'il fallait sauter d'un pied sur l'autre pour se déplacer. Les larmes et les crises de colère – la fenêtre cassée par un coup de poing. La cabane que j'ai construite dans le jardin avec des branches. La lutte contre cet arbre presque carnivore dans le jardin, avec ses épines longues comme des doigts et ses branches qui s'entortillaient autour de nous. La cire fondue qui recouvrait les sols pendant que je travaillais sur mes sculptures, fondant et sculptant tard dans la nuit. Regarder les phares des voitures tracer des lignes et des ombres sur les murs, les réverbères vacillant toute la nuit, transformant la pièce en quelque chose de vivant.

Et puis il y avait le camion-poubelle – comme une horloge – qui transformait le salon sombre en une fête disco avec ses lumières, au rythme étrange de tout cela. Mon fils aîné nous préparant le dîner pour la première fois, si fier de nous le servir. Et nous, blottis dans mon lit après, à regarder des films ensemble, tous les trois, bien au chaud et en sécurité dans cette maison.

J’ai eu le cœur brisé dans cette maison, et je suis aussi tombée amoureuse ici. J’ai creusé et bêché la terre, j’ai fait pousser des tomates et des courgettes. Je laisse derrière moi des framboisiers et des fraisiers. J'ai passé des heures à filmer la gouttière devant la maison, les lumières, les gens qui passaient. Mais ce que je préférais par-dessus tout, c’était de m’asseoir sur le porche sous mon parapluie rouge, regardant la vallée, écrivant des lettres à Amy, des poèmes et des journaux.

Dans une étrange synchronicité, cela s'est produit il y a exactement un an

J'ai aimé cette maison ; j'ai été heureuse ici. Je dansais avec les enfants, dégageant tous les meubles du salon, tamisant les lumières. C’était une période difficile avant, mais dans cette maison, j’ai trouvé une manière de respirer à nouveau. J’ai trouvé une manière de revivre.

Cette maison a été bien plus qu’un simple abri ; elle m’a redonné la vie. Après un mariage très malheureux et un divorce douloureux, je me sentais morte à l’intérieur pendant longtemps. Cela ressemblait à un signe quand, chaque soir, des étourneaux exécutaient leurs murmures envoûtants dans le ciel au-dessus de la vallée. À l'époque, je travaillais sur un projet vidéo avec une danseuse, cherchant désespérément exactement ce genre de séquences. Les mouvements tourbillonnants des oiseaux reflétaient la liberté que j'avais tant désirée – la liberté de vivre à nouveau.

(c’est la vidéo que j’ai finie par faire avec les séquences de murmuration depuis mon balcon)

Maintenant, j'ai trouvé une nouvelle maison. Je suis ravie par le quartier – impatiente d’entendre le bruit de la Charente, d’avoir une vue sur la ville, et de vastes espaces pour que les enfants puissent jouer. Il y a même un terrain de foot si proche que je pourrais presque y lancer un œuf depuis ma fenêtre (peut-être).

Je devrais être en train de faire mes cartons au lieu d’écrire ceci. Tout se passe si vite, et nous déménageons ce week-end. Mais je vois déjà ce qui nous attend : les jeux que nous ferons, les fêtes que nous organiserons, les repas que nous partagerons, et la vie que nous construirons. C’est le début de quelque chose de nouveau, un endroit non seulement pour écrire, mais pour vivre. Mes fils porteront des appareils dentaires dans cette maison, des dents tomberont, des disputes éclateront, et les chiens courront après des balles. Il y aura des soirées dansantes, des amis autour de la table, des petites amies qui monteront dans les chambres. Des dessins seront esquissés, des poils de chien blanc flotteront dans l’air, et des ballons de foot laisseront leurs marques sur les murs. Des livres seront lus et écrits, des examens seront révisés – toute une vie qui se déroulera à partir de cet endroit. C'est l'importance du territoire, d'avoir un foyer où tous ces moments peuvent se produire. Toutes les choses que nous ferons.

Voici la lettre :

Chère maison dont je suis amoureuse, celle que je veux louer,

J'essaie de ne pas penser à toi pendant que j’attends, comptant les jours jusqu’à ce que je sache si je peux t’appeler "ma maison". J’ai vraiment fait de mon mieux avec tes propriétaires – ils m’étaient familiers, comme si je les connaissais déjà. J’ai essayé de rester calme, ayant appris qu’en France, l’exubérance est souvent suspecte. Alors je leur ai fait comprendre que je voulais vivre en toi et j’ai préparé un dossier impeccable pour prouver que je pouvais te mériter. Mais au fond de moi, je voulais m'agenouiller devant eux et leur dire : « Choisissez-moi, choisissez notre famille – même si nous avons moins d’argent que les autres – choisissez-nous parce que nous sommes formidables, et nous avons besoin d'un endroit où vivre. »

Tes murs étaient blancs et vides, et bien que je n’aie pas pu tout à fait imaginer mes affaires dans cette luminosité, à travers tes fenêtres, je nous vois dans le jardin, sous l’auvent, avec la vue sur les collines d’Angoulême au loin. Je plaisante en disant que si nous ne trouvons pas de maison, nous devrons monter une tente sur le plateau en face de la vallée où nous vivons actuellement, juste pour regarder les nouveaux propriétaires tailler les arbres presque carnivores. Mais sérieusement, maison, la situation devient désespérée, et j’ai besoin de toi. Je t’aime et je veux écrire en toi.

J’imagine vivre dans cette maison, dans ce quartier dynamique, où le bruit des voitures que j’entends dans mon logement actuel se transformerait en voix d’enfants jouant au football, en gens grattant des guitares, et en bruit de roues de skateboards filant sur la place. J’imagine envoyer mes fils chercher une baguette et flâner lentement lors des matins ensoleillés au marché.

Je me vois écrire en toi, dans chacune de tes pièces, tes grandes pièces lumineuses. Ton escalier, en colimaçon, évoque un souvenir d’enfance lointain – un escalier ensoleillé dans une autre maison, avec des hauts plafonds et cette sensation de campagne. Je veux vivre en toi, maison, et ma situation devient un peu désespérée. Il ne me reste qu’un mois dans cette maison que j’aime aussi, avec sa vue sur la vallée. Mais j’en ai assez de balayer le sous-sol inondé, et j’ai entendu dire que tu es à l’abri des inondations, malgré ta proximité avec les rapides de la Charente. Je pourrais marcher seulement deux rues de la ville pour atteindre la forêt et la rivière si je vivais en toi. Peut-être que je pourrais même entendre la rivière depuis ma chambre éclairée, pleine de coins tranquilles pour écrire.

Et je veux faire de l’art en toi. Je veux installer ma grande presse dans ce garage et enfin finir ce projet de longue date à l’intérieur de tes murs. Dis-leur de me choisir, maison. Dis-leur de me choisir, moi et mes garçons. Dis-leur que nous avons besoin d’un foyer. Nous avons visité des maisons exiguës où les seules vues donnent sur les salons d’autres gens, des chambres si petites qu’il n’y a de la place que pour un lit, des cuisines où je devrais couper les légumes par terre. Dis-leur de me choisir, et j’écrirai dix mille mots, dix millions de mots, à l’intérieur de tes murs.

Avec amour,

Sandolore

Demenager fait soif!