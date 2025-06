Imaginez ceci : une table s'étend devant vous, où les chiffres sont parfaitement alignés comme des soldats en formation, les jours de la semaine empilés comme des dominos, et des formulaires immaculés attendent des signatures. Pendant un instant fugace et lumineux, tout est parfait – structuré, serein. Mais soudain, sans prévenir, le sol tremble légèrement sous la table. Les chiffres, les jours, les tâches – tout commence à frémir, comme un délicat paysage urbain fait de blocs de verre. Un par un, ils vacillent et glissent, s'effondrant les uns sur les autres. En un éclair, toute la scène éclate dans les airs – se dispersant en une tempête brillante et chaotique, comme si quelqu'un avait jeté un bocal rempli de billes. Les billes, chacune un fragment de pensée, tourbillonnent et s'entrechoquent dans toutes les directions, scintillant en tournoyant dans des arcs imprévisibles, dégringolant à travers l'espace. C'est un tourbillon d'idées emmêlées, désordonné mais rempli d'une étrange beauté, comme un kaléidoscope soudain pris dans un mouvement captivant.

C'est ainsi que je ressens la vie dans mon esprit – une danse constante avec le désordre, où même les choses les plus simples, comme me souvenir de mon propre numéro de téléphone, peuvent se transformer en un labyrinthe confus. Imaginez essayer de dire 37 et vous entendre dire 59 à la place, ou tenter de comprendre l'heure militaire et vous retrouver complètement désorienté. Mes difficultés avec les chiffres proviennent probablement de la dyscalculie. Mon plus jeune fils, maintenant âgé de 12 ans, avec sa propre forme de dyslexie, et moi sommes parfois perdus dans un labyrinthe de malentendus. Nous utilisons l'heure militaire ici en France, alors s'il me dit que l'entraînement de foot est à 16h le jeudi, il se peut que, lorsque je le dis à son père, cela se soit transformé en 18h le mardi. C'est comme vivre dans une maison où le temps et les chiffres changent constamment, comme du sable qui glisse sous nos pieds.

Les défis ne s'arrêtent pas là. Les tâches spatiales, comme se garer en parallèle, deviennent un jeu de précision forcée. Je ne peux pas compter sur un sens naturel des distances ; je dois suivre des règles strictes pour éviter le chaos. Danser du hip-hop est un autre défi. J'ai le rythme et l'énergie, mais quand il s'agit de la coordination nécessaire à la chorégraphie, mon cerveau fait des siennes. Mon corps comprend, mais mon cerveau ne suit pas.

Quand j'ai commencé à la Rhode Island School of Design, dans un cours intensif de dessin d'après nature, je me suis retrouvée entourée d'étudiants talentueux et sans effort. Mais chaque fois que je mettais du fusain sur le papier, quelque chose d'étrange se produisait. Je commençais avec la courbe du côté gauche du modèle – peut-être son ventre rond – et juste au moment où je pensais l'avoir, mes lignes s'emmêlaient et se brouillaient sur la page, transformant ce qui aurait dû être une figure en un désordre confus.

La frustration montait en moi, et je courais aux toilettes pour pleurer, revenant avec un visage couvert de fusain, strié de larmes. Mon professeur, attentive, se tenait silencieusement derrière moi, observant pendant que je luttais avec les lignes. Finalement, elle est intervenue, prenant ma main et la guidant. « Dessine la même chose », dit-elle, me montrant comment je reflétais les lignes dans la direction opposée. Je dessinais à l'envers, inversant ce que je voyais. Une fois que j'ai compris cela, j'ai dû me répéter des instructions – « même direction, dessine à droite » – pour éviter que ça ne s'inverse. Après cette prise de conscience de ma latéralité mixte (c'est apparemment ainsi qu'on l'appelle), j'ai pu comprendre mes propres dessins, et cette astuce, cette conscience de mon problème m'a permis de devenir compétente, sinon maîtresse, dans le dessin d'après nature.

“Telling Left from Right” dessin de Sandolore Sykes

Mais il est important de noter que je ne suis pas un désastre total. Mon esprit est un terrain de jeu pour l'imagination, générant constamment des idées, des histoires et des perspectives. Je peux facilement improviser un récit spontané ou voir différents angles d'une situation. Cela me permet de créer, de m'adapter et de plonger profondément dans des projets avec une intense concentration. Je suis une travailleuse acharnée, à la fois déterminée et rigoureuse, surtout quand je crée mes installations d'art visuel immersives, où une grande clarté émerge. Mes amis, qui apprécient un bon détour dans les conversations, me connaissent comme la reine des digressions. Je peux emmener une conversation dans un voyage sauvage à travers des chemins sinueux, pour finalement revenir au point de départ, comme si tout faisait partie d'une trame parfaitement tissée. Cette flexibilité mentale est à la fois une force et un défi. Mais ce flot incessant d'idées peut aussi être accablant, et des tâches simples peuvent me submerger. Une liste de choses à faire avec seulement cinq éléments peut faire disjoncter mes circuits, et je ne parlerai même pas des formulaires bureaucratiques français – ils peuvent complètement me faire perdre la tête.

Au milieu de tout cela, il y a mon fils, naviguant dans sa propre version de ce tourbillon. Je me souviens du moment où j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec son apprentissage. Nous travaillions sur la lettre « L » – une tâche simple et directe, ou du moins c'est ce que je pensais. Nous en avions fait une journée complète : dessiner un « L » qui ressemblait à une lampe, regarder des vidéos de Sesame Street sur le « L », lire des livres, pointer la lettre, etc. À la fin de la journée, j'étais convaincue qu'il l'avait. Mais le lendemain matin, lorsque je l'ai interrogé avec des cartes flash, il a regardé le « L » et a hésité, l'appelant « F » ou « T ». C'est là que j'ai compris que quelque chose de plus profond se passait. Ses lettres se mêlaient et tombaient en désordre, tout comme les chiffres et les jours dans mon propre esprit.

Il est différent de moi à bien des égards – tandis que mon hyperactivité est surtout mentale, la sienne est bien plus physique. Il aime les choses plus fortes et plus grandes. Il est toujours en mouvement, toujours en train de gigoter, avec une énergie électrique qui est à la fois une source de puissance et, parfois, un peu accablante. Et il est bruyant – quand il se détend dans sa chambre, on croirait entendre des éléphants galoper. Essayer de le faire asseoir ou d'organiser ses affaires est assez difficile. Bien qu'il ne soit pas très intéressé par l'art, il a un incroyable sens de l'observation et donne souvent des critiques perspicaces sur mon travail, remarquant des détails que personne d'autre ne verrait. Il a également une excellente oreille musicale et semble presque artistiquement s'accorder aux détails des gens et de son environnement.

Physiquement, il est dynamique et vivant à chaque instant, toujours en train d'esquiver et de virevolter avec une fluidité sans effort. Il est presque toujours en train de danser, et c'est un naturel, même s'il ne l'admettrait jamais. L'un de ses professeurs a souligné la luminosité de ses yeux intelligents et le plaisir de voir son visage en classe, si plein de vie et de curiosité – quand elle pouvait capter son attention. Son visage, encadré de taches de rousseur et de ses yeux noisette, reflète une vive intelligence. Il a un talent naturel pour le football, se déplaçant avec un rythme instinctif. Les gens sont rapidement attirés par lui parce qu'il est drôle, chaleureux et affectueux. Malgré son énergie débordante, la plupart des gens ne remarquent pas immédiatement que quelque chose est différent chez lui.

L'école, cependant, a toujours été un défi, particulièrement ici en France, où l'éducation ressemble souvent à un marathon de mémorisation par cœur et d'écoute passive plutôt qu'à un voyage de découverte. Son orthophoniste a expliqué qu'il apprend physiquement, à travers son corps. Elle a conçu un projet thérapeutique complexe et pratique qui impliquait des sons et la bouche, presque comme réapprendre ce qu'un bébé apprend naturellement. Elle a expliqué que pour lui, atteindre un objectif implique souvent une pensée latérale et des chemins complexes – ce ne sera pas aussi simple que d'aller du point A au point B. Au lieu de cela, c'est comme naviguer sur une grande roue ; tandis que la plupart des gens parcourent le cercle extérieur, lui doit explorer chaque rayon. Ce qui ne prend que quelques pas pour les autres peut lui prendre un kilomètre, exigeant un effort mental épuisant.

Angouleme, France (photo de Sandolore Sykes)

J'ai lu un jour que lorsque les dyslexiques regardent par la fenêtre, ils ne rêvassent pas passivement ; ils laissent leur cerveau se mettre au point mort, contournant un problème jusqu'à ce que les connexions se fassent naturellement. L'orthophoniste a souligné que l'effort mental requis est épuisant d'une manière que la plupart d'entre nous ne peuvent pleinement comprendre. Leur travail ensemble a été extrêmement bénéfique et l'a aidé à surmonter de nombreux problèmes, mais il devra toujours trouver ses propres chemins, ses propres astuces.

À l'école, mon fils fait face à une lutte constante, surtout dans le système français qui valorise une structure rigide plutôt que la pensée créative. Je pense à la description de Thom Hartmann du thalamus, la porte d'entrée sensorielle du cerveau. Hartmann explique comment les personnes avec un robinet thalamique grand ouvert vivent le monde de manière douloureusement intense, avec des sons, des images et des sensations inondant trop intensément. C'est moi – submergée par les stimuli sensoriels. Mais pour mon fils, c'est différent. Son « robinet » est peut-être plus sélectif, une caractéristique que Hartmann associe au TDAH, ce qui signifie qu'il a besoin d'un supplément de stimulation. S'asseoir toute la journée dans une classe étouffante, recevant passivement des informations, peut sembler étouffant.

Hartmann compare ce désespoir à une truite bondissant hors de l'eau, brisant la surface pour attraper un insecte. Mon fils est comme cette truite – luttant pour percer la surface, aspirant à un moment de clarté ou de stimulation qui le fait se sentir vivant. Hartmann insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'ennui, ce qui pourrait sembler gérable ou trivial – c'est un besoin fondamental et essentiel. Il est difficile de ne pas avoir de la compassion pour lui, assis dans cette salle de classe où le monde semble étouffant et confiné, comme une étendue d'eau sans fin sans surface en vue. L'envie de percer cette surface est irrésistible, son esprit cherchant désespérément cette étincelle de vie. Jusqu'à quel point devrait-il s'adapter à ces niveaux d'oxygène plus bas ?

Je suis l'opposé à cet égard, mais lui demander de réprimer son esprit revient à me demander de baisser mon propre volume – voir moins, ressentir moins, remarquer moins, penser moins. D'une certaine manière, cela semble séduisant – après tout, c'est pourquoi je me gave de Netflix parfois? Mais cela ne retirerait-il pas aussi ce qui fait de moi, et de lui, la meilleure version de nous-mêmes ?

Je suis tout à fait pour trouver des astuces, même non conventionnelles. Il est incroyable de voir à quel point les gens s'empêchent souvent d'obtenir ce dont ils ont réellement besoin parce que leur esprit les en empêche. Nous jugeons nos obstacles durement, pensant que nous devrions simplement les surmonter. Mais si nous étions plus ouverts aux solutions alternatives, nous pourrions découvrir des solutions simples qui rendent la vie plus facile. Janabelle, une écrivaine brillante embourbée dans une bureaucratie kafkaïenne pour une section de son nouveau roman, a réalisé que le cauchemar bureaucratique qui la paralysait pouvait devenir l'histoire elle-même, la tirant d'une impasse créative. La flaque d'eau dans la carriere de ma dernière installation est devenue une piscine réfléchissante pour la vidéo projetée depuis le plafond.

Installation dans la carriere avec Trisha McCrae “The Gathering”

Parfois, la rigueur du sergent-instructeur est bénéfique, mais parfois une petite indulgence peut conduire à de meilleurs résultats. Oliver Sacks décrit un homme qui, après avoir retrouvé la vue, a réalisé que sa manière de « voir » à travers le toucher et le son – développée pendant sa cécité – était en fait plus articulée que la vision conventionnelle. Sa cécité est devenue une force unique. Nos défis peuvent devenir nos atouts les plus forts si nous les laissons faire.

C'est un exercice d'équilibre entre s'indulguer dans nos faiblesses et se comporter en sergent-instructeur avec soi-même. Après tout, nous avons tous besoin d'un peu de discipline de temps en temps – peut-être même une pénitence de 50 pompes, non ? En vieillissant, je m'inquiète de me calcifier autour de mes bizarreries. Je ne veux certainement pas me transformer en une vieille folle, griffonnant des dessins sur les murs et parlant à haute voix aux personnages dans ma tête. Mais je ne peux pas non plus imaginer devenir une planificatrice financière, jonglant avec des chiffres toute la journée – croyez-moi, vous ne voudriez pas que je gère vos finances.

En voyant mon fils naviguer à travers sa dyslexie, je vois des reflets de mon propre esprit – combien il est difficile de se concentrer, et combien il est délicat de contrôler ses pensées. Nous dansons tous les deux à travers nos propres labyrinthes mentaux, essayant de donner un sens au monde qui nous entoure, chacun à sa manière unique et excentrique, tout en poursuivant ce magnifique, impossible, chaos volant dans nos cerveaux. Mais c'est notre chaos, et il y a une beauté là-dedans. C'est comme le Kintsugi – l'art japonais de réparer les poteries brisées avec de l'or, où les fissures et les défauts sont comblés, rendant l'objet encore plus beau et unique. En trouvant ces solutions indulgentes pour nos défauts, non seulement nous comprenons mieux nos propres esprits, mais nous embrassons aussi ce qui fait de nous ce que nous sommes. Ce sont dans ces moments d'indulgence et de créativité que nous découvrons nos véritables forces, nous permettant de vivre pleinement dans la personne que nous sommes et de tirer le meilleur parti de ce que nous avons.