Chaque matin, je me réveille et je remercie Jésus pour Mimolette et pour mes chaussons. Je dis : « Jésus, et Mimolette » — parce que Mimolette est juste là, me regardant depuis sa place sur ma poitrine — « aujourd'hui, je suis reconnaissante pour le toit au-dessus de ma tête et pour mes chaussons doux, même avec le petit trou dans lequel je peux glisser mon orteil. » Je commence par le toit, tout en haut, et je termine par mes chaussons, en bas. Je n’aime pas descendre plus bas que mes chaussons… je ne veux pas descendre jusqu’aux racines, aux vers, aux endroits où le soleil ne réchauffe pas. Certaines personnes n’ont même pas ça. Certaines personnes n’ont pas de chaussons du tout.

Je pense à toutes ces bénédictions, même les plus petites, et je me demande si Georgie n’a pas raison quand il me dit de ne pas être triste. Je fais des listes de tout ce pour quoi je suis reconnaissante—tout ce qui me vient à l’esprit, comme les pansements, le pain tranché, les serviettes moelleuses, les policiers, le lait, les lampadaires, et même l’eau de la cuvette des toilettes. Mimolette et moi, on a bien ri de celle-là, mais tout le monde n’a pas cette eau-là. Quel droit ai-je de ressentir autre chose que de la gratitude ?

Après le petit-déjeuner, je m’assois près de la fenêtre et je regarde les oiseaux venir au nourrisseur. « Tu vois, Mimolette, ils viennent nous voir », je dis. La plupart du temps, elle regarde, la queue frémissante. Mais de temps en temps, elle a ce regard dans l’œil, celui du chasseur. « Mimolette, tu vaux mieux que ça », je lui dis, mais je sais bien que non. Tout comme le monde ne vaut pas mieux.

Les écureuils arrivent aussi, se poursuivant avec leurs queues duveteuses en mouvement. Je remercie le Seigneur pour la façon dont ils me font rire avec leurs petites disputes dominatrices. En les regardant, je pense à des choses que je voudrais dire à Élisabeth quand elle viendra. Comme la fois où Mimolette a grimpé sur le tapis, les yeux sauvages, prête à bondir. C’est ce que je raconterai à Élisabeth—comment Mimolette ressemblait à un lion sur la savane.

Georgie appelle une fois par semaine. Chaque fois qu’il dit au revoir, il y a un silence à l’autre bout du fil que je n’arrive pas à combler. Je tiens le combiné comme si je tenais à lui, comme si le lâcher signifiait qu’il me glisserait entre les doigts. Quand il dit : « Je ne suis plus ton petit garçon, maman », j'essaie de ne pas pleurer. Parfois, il le dit d’une façon qui blesse, comme quand il était enfant, et que je m’accrochais trop fort, et qu’il me repoussait, brutalement. Je ne lui dis pas que je vois toujours les bras doux du garçon que j’ai porté, juste sous la peau rugueuse de l’homme qu’il est devenu. Je lui dis : « Je ne suis pas triste, Georgie », et il me répond : « Bien sûr », comme s’il n’y croyait pas. Et quand il raccroche, la lumière de la pièce semble s’éteindre un peu.

Je ne demande pas grand-chose—tout cela fait partie du plan de Dieu, et je ne veux pas qu'Il pense que je le critique. Mais parfois, je demande de petites choses. Je demande que la petite amie de Georgie s’adoucisse un peu—qu’elle soit moins acérée. Peut-être que cela détendrait un peu le regard de Georgie. Peut-être que je pourrais l’entendre rire à nouveau, comme avant, et non pas avec ce ton sec et méprisant qu’il a pris. Et quand les ombres semblent plus proches, je demande si le Seigneur pourrait laisser mes sœurs du paradis venir effleurer ma joue de temps en temps. Rien que le fait de demander me fait me sentir mieux. Je sais qu’Il comprend.

Quand Élisabeth arrive enfin, c’est comme si elle apportait le soleil avec elle. J’ai toujours quelque chose que je veux lui dire, mais mes pensées se perdent parfois. Élisabeth bouge si vite, elle parle de ses petits-enfants ou de ses soucis à la banque. J’essaie de suivre, mais parfois, j’ai l’impression qu’elle va plus vite que je ne peux la rattraper. Je me mets à examiner les veines de ses bras forts, la manière dont elle s’agite, et mon esprit s’échappe.

Je pense à des choses étranges, comme au zoo où mon grand-père m’avait emmenée enfant. Je me souviens des lions, leurs peaux tendues sur eux, comme s’il y avait quelque chose de mal en dessous. J’avais cette pensée terrible, qu’il y avait peut-être un homme sous toute cette fourrure, recroquevillé sous ces muscles en mouvement, et que quand leurs muscles bougeaient, c’était comme si l’homme essayait d’en sortir. Et alors qu’Élisabeth s’affaire dans la cuisine, je me surprends à fixer ses bras, leur force, et cette même peur revient.

Quand je reviens à moi, le moment est passé. J’ouvre la bouche, mais rien ne sort. Et Élisabeth est déjà en train de rassembler ses affaires, de me dire au revoir. Parfois, juste au moment où je m’apprête à parler, Élisabeth trouve l’un de mes oublis ou un de mes désordres et dit : « Oh non, Joy, pas encore, on en a déjà parlé. » Alors, je me sens comme une enfant, et elle est sévère et impatiente, et je sais qu’elle va partir avant même que je puisse commencer.

Après le départ d’Élisabeth, c’est toujours plus calme. Les coins de la pièce deviennent plus sombres. Les ombres s’étirent, glissant sous la porte comme si elles se rapprochaient. J’allume toutes les lumières, mais elles ne sont jamais assez fortes. La nuit est différente du jour—il y a quelque chose dans la nuit qui veut entrer, qui veut m’atteindre.

Quand les ombres se font trop proches, je vais vers mes anges. Ils sont là, sur l’étagère, tous des cadeaux de mes proches. Je les prends dans mes mains, en regardant chacun de leurs petits visages, tous si particuliers. Parfois, je les imagine me parler. « N’aie pas peur, Joy », ils diraient. « Personne n’est jamais vraiment seul. » Moi aussi je leur parle, je murmure mes prières, en espérant qu’ils portent mes mots jusqu’au ciel. Ça m’aide un peu, mais les anges ne peuvent pas tout faire.

Mais quand les ombres deviennent denses, presque humaines, c’est là que je m’en remets à Lui. Je prends le crucifix du mur, le serrant dans mes mains comme un couteau. Je sais qu’il peut trancher dans l’obscurité. Je Le serre fort et je dis : « Vous ne pouvez pas passer au-delà de Lui. Vous ne pouvez pas. » Et je le sens—les ombres qui reculent.

Je ferme les yeux très fort, serrant le crucifix encore plus fort, attendant le matin. Bientôt, la lumière brûlera tout cela, et je serai en sécurité. Tant que je tiens bon, je serai en sécurité. Je m’endors comme ça, en Le tenant toujours bien serré, sachant que les ombres n’oseront pas revenir et que le matin les chassera toutes.