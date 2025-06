Nous avons tous nos qualités préférées (ou les plus exaspérantes) de Donald Trump, n'est-ce pas ? Nous venons tous armés de nos exemples, de nos techniques et de nos observations sur son comportement. Ses tactiques nous semblent tellement familières, comme des versions exagérées de choses que nous avons tous rencontrées dans nos vies. Et pourtant, c’est si évident, si transparent, n'est-ce pas ?

En tant qu'expatriée américaine de longue date en France, Trump est comme un nuage sombre et lointain dans mon ciel. Pourtant, malgré la distance physique, ses brèves apparitions projettent encore une ombre pesante sur ma vie. Il y a quelque chose de troublant dans la familiarité de ses tactiques, mais elles sont à une échelle si grandiose, une version tellement gonflée des choses que nous vivons dans nos petites vies.

Je me retrouve à serrer les poings, à broyer du noir, complètement incohérente, les bras croisés en signe de mécontentement silencieux, chaque fois que je vois l'injustice à l'œuvre. Ce sont ces moments-là où je réalise que j'ai besoin de mots, de définitions claires, pour m'aider à comprendre ce qui se passe.

Réfléchissez-y : ne sommes-nous pas tous comme des enfants dans ce monde, apprenant et s'adaptant à ce qui fonctionne ? Si vous constatez que votre partenaire laisse constamment des serviettes mouillées sur le lit, malgré vos rappels doux, et qu'un jour vous perdez votre calme – piétinant la serviette que vous avez jetée par terre en criant – et que soudainement, les serviettes ne réapparaissent plus... même les plus sereins et compatissants d'entre nous envisageraient d'utiliser à nouveau cette tactique dans une situation similaire, n'est-ce pas ?

Alors, qu'apprenons-nous ici, mes amis ? Apprenons-nous que les crises de colère fonctionnent ? Que le gaslighting fonctionne ? Parce que ça marche totalement, non ? Les narcissiques gagnent-ils ? Bien sûr qu'ils gagnent... Après tout, n'est-il pas évident qu'une bande de psychopathes et de sociopathes dirige le monde ?

Nous avons tous eu des relations toxiques, des patrons tyranniques, et des membres de famille difficiles. Mais avec Trump, c’est l’échelle, l’immensité de son personnage et l'impact potentiel à l'échelle mondiale. Et c’est vraiment déprimant de voir que ça fonctionne. Je déteste quand les comportements horribles portent leurs fruits – pas vous ?

C’est là que nommer ces techniques devient crucial pour moi. Cela m'aide à me sentir armée contre ces tactiques insidieuses qui s'infiltrent dans ma vie quotidienne. Par exemple, quand je confronte mon patron, qui murmure des plaintes à mon sujet et parle dans mon dos, je veux pouvoir dire : « Écoutez, parlons-en directement. » Et quand elle se retourne et m'accuse de la faire passer pour la méchante, j'ai besoin d'un terme pour identifier ce qu'elle fait. Avoir les bons mots m'aide à reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est, au lieu de me remettre en question.

Ou prenez ce moment à l'épicerie, quand une femme me coupe la file, et que lorsque je le fais remarquer, elle prétend que c'est moi qui l'ai coupée. Si je peux nommer cette tactique, je peux la dénoncer plus efficacement : « Hé, ne me faites pas ce coup-là – je vois clair dans votre jeu. » Avoir un terme à disposition m'aide non seulement à voir à travers le comportement, mais aussi à le confronter avec clarté. Mais je ne veux pas abuser des termes comme gaslighting (j'adore qu'il y ait tout un film qui décrit ce phénomène), et je ne tiens pas vraiment à utiliser des acronymes ou du jargon psychologique.

Je sais que je m'étends un peu, mais j'ai besoin de dire ce qui me pèse tant à propos de Trump et de l'influence obscure qu'il exerce sur le monde.

Dans mes recherches récentes, j'ai essayé de trouver des termes pour décrire l'une des tactiques les plus intrigantes de Trump : son habitude d'accuser les autres de faire quelque chose qu'il fera plus tard ou qu'il fait déjà. C'est une stratégie de défense – attaquer plutôt que se défendre – un peu comme le comportement que l'on observe chez les animaux sauvages. Je fais allusion au récit de "l'élection volée", mais aussi à des incidents comme les photos de foule prétendument générées par IA, auxquelles Trump a ensuite répondu en postant ses propres images manipulées (pensez aux "Swifties pour Trump"). Ses tactiques audacieuses de victimisation et de renversement des rôles me fascinent. Je cherchais un terme qui résume ce mécanisme.

C'est là que j'ai trouvé l'acronyme DARVO : Dénier, Attaquer, Renverser la Victime et l'Offenseur. Il décrit une stratégie où le coupable nie son comportement, attaque l'accusateur, puis renverse les rôles, prétendant être la véritable victime. Ça vous dit quelque chose ?

J'ai aussi découvert un concept que j'aime bien appelé la défense en miroir – un terme qui décrit la technique consistant à renvoyer les accusations à l'accusateur, créant un effet miroir qui confond et désoriente. Cette désorientation, et la manière dont elle peut éroder la rationalité et la lucidité, me fascine. Cela me rappelle une relation abusive que j'ai eue avec un narcissique, où je me sentais souvent comme si je me tenais sur un terrain de plaques tournantes. Dès que je trouvais l'équilibre sur l'une d'elles, une autre glissait sous mes pieds, me laissant constamment déstabilisée.

Cette expérience désorientante se retrouve aussi dans un autre terme que j'ai trouvé : l'inversion préventive. Cela décrit l'acte d'accuser quelqu'un d'un comportement avant d'en être soi-même accusé. C'est comme une frappe anticipée qui inverse le récit. Malheureusement, aucun de ces termes n’est très sexy ; aucun ne frappe comme une poêle à frire. Alors je suis toujours à la recherche des termes parfaits.

Je sais que beaucoup d'Américains sont plus directement affectés par Trump, mais pour moi, il est devenu une sorte d'archétype – un spectre majeur planant sur notre monde psychologique et social. Il est une terrible école pour tous les psychopathes et narcissiques en herbe, un exemple pour les créatures mesquines et sans esprit en devenir.

Mais voici ce qui est essentiel : nommer ces comportements n'est pas seulement une question d'étiquetage ou d'exercice intellectuel. C'est une question de reprendre le pouvoir. En identifiant et en dénonçant ces tactiques insidieuses, nous les dépouillons de leur influence trouble. Nous les exposons à la lumière, où elles perdent leur pouvoir de manipulation et de confusion.

Alors oui, je crois que nommer ces choses aide. Cela nous arme, cela nous donne de la clarté, et cela nous permet de confronter ces comportements de front – qu'ils se manifestent à la Maison-Blanche ou à l'épicerie. Car au final, il ne s'agit pas seulement de comprendre Trump ; il s'agit de comprendre le monde dans lequel nous vivons et de refuser d'être victimes de manipulation.

Et c'est ainsi, mes amis, que nous commençons à démanteler l'obscurité qui plane sur nous. Mais nous avons besoin de meilleurs mots. Quelqu'un en a-t-il ?