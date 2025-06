Voyage dans le Psytrance : Ou comment je suis accidentellement devenue une "rêveuse" spirituellement éclairée

Imaginez ceci : vous flottez dans des eaux opaques, d’un vert émeraude. Non, ce n’est pas une hallucination ; vous êtes en Espagne du Nord. Les basses profondes du festival techno "Own Spirit" résonnent dans votre poitrine, presque comme si le son vibrait dans l’eau. Vous avancez doucement, le nez sous l’eau, les yeux juste au-dessus de la ligne de flottaison, quand soudain, un téton sombre et dressé passe devant vous. Ah oui, ça va être un trip.

Ce week-end, je me suis retrouvée au festival "Own Spirit"—ma deuxième fois, même si je me sentais toujours comme une touriste. Le festival se déroule près des Pyrénées, mais mon partenaire Aymeric et moi aimons appeler cet endroit "Utah." L’année dernière, après un vrai voyage dans l'Utah, je n’arrêtais pas de répéter à quel point ces montagnes me le rappelaient. Le festival se tient sur les rives d’un lac spectaculaire entouré de montagnes, avec des eaux bleu turquoise. Il n’y a pas de bitume ici, juste de la terre rouge compacte sous les pieds et des bottes de foin servant de meubles multifonctionnels, d'architecture, et je suppose, de lits de fortune pour certains.

Le festival lui-même est un immense terrain de camping et un parking, s’étendant loin des scènes et des zones du village, sur environ un kilomètre carré. Les scènes sont élaborées, avec des projections vidéo, des visuels psychédéliques, et des visages kaléidoscopiques. Les tentes ressemblent à des voiles organiques. La tente principale est spectaculaire, mélangeant ces motifs avec une sorte de trompe-l'œil architectural ancien—les poteaux sont décorés en colonnes, la rendant à la fois majestueuse et déjantée. La scène alternative a des écrans en forme de nid d’abeille géométrique qui entourent les DJs et reçoivent les projections. L’esthétique est une sorte de magie spatiale fluorescente, directement sortie d’une science-fiction psychédélique. La nuit, tout s’illumine et devient surréaliste, avec des lasers et des projections qui se croisent sur les montagnes au loin, et un orage d’été spectaculaire cette année.

Il y a aussi un village avec des boutiques et des restaurants où vous pouvez acheter des falafels, de la paella ou des mini-shorts (culottes) rose fluo. Il y a un espace pour les enfants, avec des jouets en bois et des jeux d’eau, ainsi qu’une tente familiale relaxante. Le coin cirque propose de la musique live et des gens qui font des équilibres sur les mains (toute la journée, allez-y quand vous voulez, il y a toujours des équilibristes). C’est le point de départ de nombreux spectacles—magnifiquement costumés mais souvent un peu trop "one trick pony" pour cette snob des performances qui a toujours envie de quelque chose de bizarre, de complexe et d’exploratoire.

Les culottes n’étaient pas une blague

Et n’oublions pas les installations. Imaginez monter dans une cabine en bois avec une vue imprenable sur le lac, le vent soufflant dans le rideau mince, vous laissant complètement exposé à la moitié du festival. Mais voilà : ça n’a même pas d’importance. Quand tout le monde fait ses besoins à la vue de tous, cela devient presque la chose la moins étrange qui soit. Vous arrivez à un moment où vous acceptez simplement : "C’est ma vie maintenant. Je fais mes besoins avec une vue et le vent dans… tout."

Parlons maintenant de la psytrance. C’est un genre de musique électronique conçu pour—comment dire—court-circuiter complètement votre cerveau. Pensez à une musique qui vous fait ressentir les vibrations dans vos côtes, voire dans les molécules de votre colonne vertébrale, si vous avez pris les bonnes substances. Et soyons honnêtes, les drogues font vraiment partie de l’expérience. Pas que j’en aie pris—j’avais une microdose de quelque chose dans ma poche tout le temps, mais l’idée de me lancer dans une chute libre psychédélique ? J’ai flippé. Je suis déjà bombardée par mes sens, donc j’essaie de garder les pieds sur terre et d’éviter de laisser mon imagination partir en vrille—même si elle essaie.

La psytrance, c’est du costaud. Rapide, implacable et complexe—un véritable bélier sonore. D’habitude, je peux danser deux heures au maximum, mais pour tenir quatre jours de ça, j’avais besoin d’une approche plus lente, plus régulière. Les fêtards chevronnés avaient percé un code secret—se mouvant avec une dévotion presque religieuse aux micro-rythmes cachés dans le chaos. Pas de mouvement synchronisé, pas de rythme collectif—chacun dansait avec son dieu personnel.

Et les gens ! Les amateurs de psytrance sont un mélange fascinant. La plupart étaient espagnols (vous pouviez entendre les voix rauques des femmes espagnoles crier toute la nuit), avec des groupes d’Israéliens chaleureux et festifs. Les Français arrivaient en deuxième position, probablement pour échapper à leurs festivals trop surveillés, suivis d’un assortiment d’Européens, avec parfois un accent britannique qui traînait dans la foule. J’ai rencontré un autre Américain, et je suis presque certaine que nous étions les seuls là-bas.

Passons maintenant à la "zone de guérison"—ne me lancez pas sur la scène New Age. Je suis, disons, allergique à tout ce qui touche au jargon astrologique ou au spiritualisme superficiel. Aymeric et moi avons failli assister à un atelier de connexion sexuelle tantrique mais avons été extrêmement soulagés de le manquer en voyant des couples se regarder profondément dans les yeux en chantant "Je vois le divin en toi" en espagnol. Cependant, les ateliers de yoga et de danse ? Etonnamment bons. Les "Namastés" étaient même sincères.

Je dois dire que j’ai été particulièrement impressionnée par un espace du festival : la tente et le stand "Psycare." C’est un endroit dédié aux gens qui traversent une mauvaise passe—qu’ils fassent un bad trip ou qu’ils passent juste un mauvais moment. Ce qui m’a vraiment frappée, c’est qu’ils proposent aussi des tests de drogue, pour vérifier que ce que les gens s’apprêtent à prendre est sûr. Ce pragmatisme bienveillant m’a paru honnête, une manière de reconnaître la réalité sans jugement, tout en gardant le festival plus sain et plus sûr pour tout le monde.

Parlons maintenant des mullets. Oui, les coupes mulet. C’est une tendance. Une grosse tendance. Presque tous les gars en avaient une—certaines longues, d’autres bouclées, certaines taillées en mohawk punk. Chaque bambin, sérieusement, en avait une. Au début, je croyais halluciner—est-ce que j’avais accidentellement pris cette microdose ? Mais non, les mullets étaient partout. J’en ai même fait un à Aymeric avant qu’on parte pour l’Espagne. Quand on est à Rome, non ?

Les filles ont souvent des franges extrêmement courtes et sont habillées comme des extraterrestres sexy venues sur Terre pour casser des culs… vaguement Le Cinquième Élément, un peu punk mais tribal. Tout est flamboyant, mais avec modération. Vous voyez un mec torse nu danser avec une énorme coiffe amérindienne. Une femme portait une combinaison géométrique spectaculaire, totalement rétro des années 60. Beaucoup de motifs indiens, de foulards en soie fluides, de gilets à sacoches en cuir, beaucoup de gars avec des queues—et quelques pagnes étonnamment discrets.

Il y avait aussi ces groupes que je croyais locaux, mais Aymeric pensait qu’ils avaient plus un côté européen de l’Est. Ils avaient amené leurs chaises de camping sur la piste de danse—un trio de sosies de Jason Momoa, des super gaillards avec des muscles de cou énormes, tatoués et terrifiants. Leurs copines semblaient sorties d’une émission de télé-réalité, avec leurs lèvres botoxées et maquillées à outrance, et leurs robes transparentes en corde par-dessus leurs bikinis push-up.

Hey, you can see that Momoa group if you zoom in!

Après le festival, quelqu’un s’est plaint sur le groupe Facebook de l’ambiance du samedi soir (moi, j’ai passé une super soirée, dansé comme une folle, dopée au Red Bull et au Saint Miquel). J’étais suffisamment lâchée pour passer entre un couple, tous deux habillés en Pikachu de la tête aux pieds, et m’arrêter juste entre eux, en caressant leur fourrure—l’un à gauche, l’autre à droite. Mais apparemment, à la grande scène (nous étions à la scène alternative, où le son n’était pas aussi frénétique, avec même quelques notes funk et hip-hop, des mélodies parfois…), certains disaient qu’il y avait une ambiance de coke sauvage. Ils blâmaient l’arrivée des locaux, apportant une énergie plus frénétique, moins bienveillante, qualifiant ça de "catastrophe football/cocaïne, pas un festival hippie." Quelqu’un a répondu en disant que cet endroit est "le lieu où les gens commerciaux deviennent des hippies," expliquant qu’on est tous passés par là, et que c’est un lieu ouvert à tout le monde. Peut-être que c’était le groupe Jason Momoa—peut-être que le groupe Facebook a mal compris, pensant que c’était juste une frénésie de coke alors que c’était vraiment leur initiation à la transformation ?

Et c’est la vérité. Le festival est transformateur—il accueille tout le monde. C’est l’occasion d’échapper aux contraintes rigides de la société, de se libérer des jugements snarky et des règles qui nous enferment. Pendant quelques jours, quelque chose de réel et de libérateur se passe ici.

Pourquoi est-ce que je vais à ce genre de festivals alors que ce n’est clairement pas mon truc ? La réponse est simple : c’est le truc d’Aymeric. C’est ici qu’il vient pour se lâcher, pour se sentir vivant. Depuis ses jours de jeune professionnel, portant un costume-cravate dans un travail d’architecte de 9h à 17h, c’est ça qui le recharge—les festivals comme celui-ci. Je viens parce qu’il est généreux, et j’adore voir ce que ça lui apporte. Je suis ici autant pour le bonheur que ça lui procure de partager tout ça avec moi que pour la joie pure que je ressens à le voir aussi extatique. Cette année, je n’ai pas simplement suivi le mouvement—c’est moi qui ai proposé qu’on vienne ! Lui, il vient pour la musique ; moi, je viens pour la liberté.

Revenons à la musique. Après tout, c’est le cœur de toute cette folie. La plupart des musiques demandent une certaine éducation pour être vraiment comprises. Mon ami “G”, un musicien brillant, m’a un jour fait découvrir une chanson des Beach Boys que je connaissais déjà. Avant, elle me semblait plate—d’une seule texture. Mais il m’a aidée à la déconstruire, morceau par morceau, pour que je puisse entendre chaque instrument individuellement. C’était comme entrer dans une pièce où tous les éléments se démarquaient soudainement—la chanson a pris de la profondeur, et je l’entendais d’une manière totalement nouvelle. La psytrance, c’est pareil—il faut la chercher, et cette recherche doit être sensorielle, impliquant tous vos sens. Il faut s’y plonger entièrement pour même trouver le rythme sur lequel danser.

La musique est si dense et si complexe qu’au début, elle ressemblait à une véritable cacophonie, juste du bruit. Il y a quelque chose d’étouffant là-dedans—aucun espace, aucune mélodie. Et à ce festival, les 24 heures de musique, du matin au matin, deviennent de plus en plus lourdes, plus intenses, et plus frénétiques à mesure que la journée avance.

Et laissez-moi vous dire, ça ne s’arrête jamais. La musique ne s’arrête littéralement jamais, et le festival est petit, donc peu importe où vous allez—que vous dormiez, mangiez ou que vous vous cachiez du soleil brûlant—vous n’êtes jamais hors de portée de cette pulsation. Je ne pouvais pas compter sur mes mouvements de danse habituels, sauvages. J’ai dû les laisser de côté et trouver quelque chose de totalement différent, de plus lent, de plus profond. Et il ne s’agissait pas de regarder les autres pour prendre des indices. Je devais le ressentir dans mes propres os, trouver un rythme qui m’appartenait.

L’ambiance du festival était étonnamment chaleureuse et accueillante. Des inconnus venaient me demander des câlins (torse nu, et en sueur, je vous assure), et des gens me proposaient ouvertement des champignons comme s’ils partageaient des bonbons à Halloween. Il y a quelque chose de désarmant dans tout ça. Personne ne se souciait de votre état en sueur, ni de savoir si vous aviez des jambes rasées ou des plumes sur la tête. On était tous juste des gens, sales et heureux, à se réjouir de la chaleur et de l’intensité de l’assaut de la psytrance sur nos sens.

Dans l’ensemble, ce festival est un véritable festin psychédélique, sauvage et en sueur, où personne ne se soucie de savoir si vous êtes "au top". C’est être pleinement soi-même, lâcher prise, et prendre un inconnu dans ses bras sans jugement ni gêne.

Et si tout le reste échoue, au moins, vous pourrez dire que vous avez fait vos besoins avec la meilleure vue d’Espagne.

